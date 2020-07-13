Çöpçüler Kralı, Kapıcılar Kralı, Şendul Şaban.

Başrollerini Kemal Sunal’ın oynadığı bu üç filmin ortak bir özelliği bulunuyor.

Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren Çöpçüler Kralı, Kapıcılar Kralı ve Şendul Şaban filmlerinin çekimleri, İstanbul Cihangir’de bulunan Güneşli Sokak'ta gerçekleştirildi.

Adının "Kemal Sunal Sokağı" olarak değiştirilmesi görüşülüyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Twitter hesabından sokağın adının "Kemal Sunal" olarak değiştirilmesi için görüştüklerini ve kararın, Beyoğlu Belediye Meclisinden geçtiğini duyurdu.

Yıldız, paylaşımında çok heyecanlı olduklarını belirterek, "İsminin Kemal Sunal Sokağı olarak değiştirilmesi İBB Meclisi’nde görüşülecek. Hepimiz çok hevesli ve heyecanlıyız. Peki, siz ne düşünüyorsunuz?" sözlerine yer verdi.