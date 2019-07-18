Çöpçüler Kralı, Kapıcılar Kralı, Şendul Şaban.

Başrollerini Kemal Sunal’ın oynadığı bu üç filmin ilginç bir ortak özelliği bulunuyor.

Yeşilçam Sineması’nın unutulmazları arasına giren Çöpçüler Kralı, Kapıcılar Kralı ve Şendul Şaban filmlerinin çekimleri İstanbul Cihangir’de bulunan Güneşli Sokak’ta gerçekleştirildi.

Gözler hala Seyit’i arıyor

Taksim Meydanı’ndan Sıraselviler Caddesi’ni takip ettiğinizde sol tarafınızda kalan Güneşli Sokak’ta önce sizi Selahattin Zeren Apartmanı karşılıyor.

1976 yapımı olan Kapıcılar Kralı filminin çekildiği apartman 1964 yılında inşa edildi.

Binada filmin apartman girişi ve dış çekimleri yapılırken, dairelerde gerçekleştirilen çekimler biraz ileride bulunan bir başka apartmanda yapıldı.

Geçmiş yıllardan günümüze dimdik ayakta olan Selahattin Zeren Apartmanı’nda en dikkat çeken değişiklik bina içine monte edilen asansör.

Binanın sahipleri Nuran Zeren Gülersoy ve eşi Gürbüz Gülersoy bugün de aynı binada yaşıyor.

Nuran Zeren Gülersoy filmin çekildiği dönemde de ailesi ile birlikte yine aynı apartmanda ikamet ediyordu.

Gülersoy çifti bugün hala filmin hayranlarının apartmanı görmek için sokağı ziyaret ettiklerini söylüyor.

Yeşilçam avcısı

Yönetmenliğini Zeki Ökten’in yaptığı 1978 yapımı Çöpçüler Kralı’nın çekimleri yine Güneşli Sokak’ta bulunan 14 numaralı apartmanda ve çevresinde gerçekleştirildi.

Geçen 41 yıla rağmen görüntüsünden çok fazla şey kaybetmeyen apartmanı bugün zorlanmadan bulabilmek mümkün.

Kürşat Çetin boş zamanlarında kendini, çekilen eski filmlerin mekanlarını bulmaya adayan bir Yeşilçam sevdalısı.

Bugüne kadar defalarca bu binayı görmeye gelen Çetin, apartmanı ilk gördüğünde kendisini filmin setinde gibi hissettiğini söylüyor.

“Kendimi o sahnenin bir figüran oyuncusu gibi hissettim”.

Çocuk parkı hala duruyor

Çöpçüler Kralı filminde Kemal Sunal’ın ünlü “Parka gidecekmiş iki gözümün çiçeği” repliğinde bahsi geçen park yine Güneşli Sokak’ta bulunan Cihangir Parkı.

Günümüzde de bu özelliğini koruyan parkta son olarak 1985 yapımı Şendul Şaban filminin bazı sahnelerinin çekimleri gerçekleştirildi.

Başrollerini Kemal Sunal ve Nevra Serezli’nin paylaştığı Şendul Şaban filminin yönetmenliğini ise Kartal Tibet yapmıştı.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

