Binlerce kitap raflarda yerini aldı, çocukların yüzü güldü.

Erzurum'un Oltu ilçesinde atıl haldeki müftülük binası kütüphaneye dönüştürüldü. Bina sadece kütüphane olarak değil, sosyal alan olarak da döşendi.

Oltu İlçe Müftüsü Nuri Bayraktutan, kütüphanede robotik odasının da bulunduğu söyledi.

"Çocuklarımızın el becerilerini geliştirdiği 4-6 yaşa hitap eden bir bölümümüz var. Çok kapsamlı düşünülmüş bir yer."

Kütüphanelerine kavuşan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Kütüphane, her yaştan okuyucuyu bekliyor.

Haber: Dursun Murat Aydın