Çanakkale'de denetimli serbestlikten yararlanan 17 hükümlü, Şehitler Abidesi, sembolik şehitlikler ve 57'nci Alay Şehitliği'nde temizlik yaptı. Hükümlüler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlere vefalarını böyle gösterdi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de hükümlülerle birlikte tarihi alandaydı.

Karaşit, 2 gün boyunca bölgede temizlik çalışması yapıldığını söyledi.

İsmail Kaşdemir ise, "Temizlik ve düzen çalışması yapıldı. Anlamlı bir günde, anlamlı bir çalışma oldu" dedi.

Haber: Altuğ Acer