Sinop'ta Osmanlı mimarisi ile yapılan tarihi bina yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya... Bina, hem mahalle sakinlerini hem de yoldan geçenleri tedirgin ediyor.

Binanın bir an önce tadilattan geçirilmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, çözümü ise binayı iple bağlamakta buldu.



Kaynak: TRT Haber