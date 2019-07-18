Türkiye
Tarihi binaya Karadeniz usulü önlem
18 Temmuz 2019 Perşembe 09:57 - Son Güncelleme 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:35
Sinop'ta 1800'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen tarihi bina parça parça yok oluyor. Vatandaşlar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olan binayı iple bağladı.
Sinop'ta Osmanlı mimarisi ile yapılan tarihi bina yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya... Bina, hem mahalle sakinlerini hem de yoldan geçenleri tedirgin ediyor.
Binanın bir an önce tadilattan geçirilmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar, çözümü ise binayı iple bağlamakta buldu.
Kaynak: TRT Haber
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