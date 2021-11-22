Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar merkezli FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Afyonkarahisar merkezli 4 ilde FETÖ'ye düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2008-2016 yıllarında Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrencilerden sorumlu sözde gizli örgüt sorumlusunun deşifresi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında farklı meslek gruplarından 5 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul'da özel şirkette uzman yardımcısı M.E. ve vergi müfettişi E.T, İzmir'de subay adayı olarak eğitim gören F.A, Kilis'te öğretmen M.S.D. ile Manisa'da harita mühendisi Ş.A. eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Zanlıların işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Afyonkarahisar FETÖ
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