İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ve resmi trafik polisleri, Maltepe D-100 kara yolu İdealtepe bölgesinde çakar kullanan araçları durdurdu.

Denetimde çakar kullanan sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Denetimler sırasında emniyet şeridi ihlali yapan bir sürücüye bin 339 lira, araç kullanırken telefonla konuşan sürücüye 314 lira ve eksik plaka takan bir sürücüye de 551 lira ceza kesildi.