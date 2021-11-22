İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün 'gizli askeri yapılanması'nda faaliyet gösteren kişilere operasyon başlattı.

Ekipler, İlkadım, Canik ve Terme ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda bir gizli örgüt sorumlusu ile kapatılan askeri okulun 3 öğrencisini gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.