Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak av yapan 4 kişiye 127 bin 526 lira ceza
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Malatya'da iki yaban keçisini kaçak avlayan 4 kişiye 127 bin 526 lira ceza uygulandı.
Malatya'nın Darende ilçe kırsalında bulunan Karabacak Mahallesi Peteklik mezrasında kaçak avlanıldığı ihbarı üzerine jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi.
Arazide arama yapan ekipler, 4 kaçak avcıyı avladıkları anne ve yavru yaban keçisiyle suçüstü yakaladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak avcılara 127 bin 526 lira ceza uygulandı.
Jandarma tarafından yasal işlem başlatılarak serbest bırakılan zanlılardan ele geçirilen yaban keçileri ile tüfeklere el kondu.
Etiketler: Kaçak Avcılık Malatya
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