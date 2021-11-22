Adana’nın Sarıçam ilçesinde 3 katlı bir binanın ikinci katındaki dairede meydana gelen olayda, Fahrittin Akkoç, kirayı ödemeyen kiracıları Emirhan K. ve Ebru K. çiftinden evi boşaltmasını istedi.

Gece birkaç yakınıyla kalan eşyalarını almak için eve gelen çift, iddiaya göre içeride sigara içmeye başladı. Koltuğun üzerine düşen sigara nedeniyle evde yangın çıktı.

İtfaiye binayı tahliye etti

Sular kesik olduğu için ateşi söndüremediklerini söyleyen Ebru K., durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler, kısa sürede evin her yerini sardı. Seslere uyanan ve alt katındaki yangın nedeniyle aşağı inemeyen ev sahibi Fahrittin Akkoç ve ailesi, olay yerine sevk edilen itfaiyenin yardımıyla evlerini tahliye etti.

Ev sahibi şikâyetçi

İtfaiye ekibi, hasara neden olan yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Yangına müdahale sırasında yangına neden olduğu öne sürülen Emirhan K.'nın eşini ve yakınlarını bırakıp, gittiği tespit edildi.

Ebru K. ise polise verdiği ifadenin ardından oradan ayrıldı. Kiracılarından şikâyetçi olan ev sahibi Akkoç ise Emirhan K.'nın evi yaktığını iddia etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.