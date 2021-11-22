Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaşayan Gazi Semih Çakır, 2 yıl önce mesai arkadaşları ile engellilere destek amacıyla kapak toplamaya başladı. Toplanan kapaklarla iki tekerlekli sandalye alındı.

Çevresindekilerin yardımlarıyla kapakları toplamaya başladıklarını anlatan Çakır, "Kapak topladığımı bilen eş, dost evlerinde iş yerlerinde kapakları biriktirerek bana getirdiler. Amacımız bu kapaklarla tekerlekli sandalye alarak engelli vatandaşlarımıza bir nebze de olsa faydalı olmak. Pazaryeri Gençlik Merkezi deposunda biriken 250 kilogram kapağı alıcıya teslim ettik. Üzerine biraz daha toplayarak ve kapakları teslim alan firmanın da destekleriyle 2 adet tekerlekli sandalye alacağız" diye konuştu.

Tekerlekli sandalyeleri Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerindeki engelliler derneğine vermeyi düşündüklerini söyleyen Çakır, "Yaptığımız bu işle hem doğamızı plastik atıklara karşı koruyoruz hem de geri dönüşüm yoluyla ülke ekonomisine bir miktar olsa da katkı sağlıyoruz" dedi.