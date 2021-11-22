Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den 4 kente "sis" uyarısı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Meteoroloji, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de sis beklendiğini duyurdu. Trafiğe çıkacak sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvete esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş'ta11, Van ve Hakkari'de,. Bitlis'te 8 derece olacağı tahmin ediliyor.
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