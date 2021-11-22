Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 08:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
PTT'den "Öğretmenler Günü ve Atatürk" konulu pul sergisi
PTT AŞ, Muğla'da, 22-27 Kasım'da "Öğretmenler Günü ve Atatürk" konulu pul sergisi düzenleyecek. Özel tarih damgalı zarflar 5,50 lira bedelle satışa çıkarılacak.
Sergi, bugünden itibaren Çözüm Koleji Çaylı Mahallesi 442. Sokak No: 1 Ortaca/Muğla adresinde gerçekleştirilecek.
Etkinlik 27 Kasım'a kadar devam edecek.
"Öğretmenler Günü ve Atatürk Pul Sergisi 22-27.11.2021 MUĞLA" ibareli özel tarih damgalı zarflar 5,50 lira bedelle PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanında bulunan filateli standında satışa sunulacak.
Ayrıca sergi alanında, "Öğretmenler Günü ve Atatürk Pul Sergisi 22-27.11.2021 MUĞLA" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak.
Etiketler: PTT Mustafa Kemal Atatürk Muğla Öğretmenler Günü
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