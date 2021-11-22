Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 06:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de polisten kaçıp Manisa'da kaza yapan sürücü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de bir otomobil sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Alkollü olduğu belirlenen sürücü, kovalamaca sonucu Manisa'da kaza yapınca yakalandı.
İzmir'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı.
Manisa yönüne doğru kaçan sürücüyle ekipler arasında Manisa istikametine doğru kovalamaca başladı. Yaklaşık 50 kilometre süren kovalamacının ardından Manisa'nın Yunusemre ilçesi Lale kavşağında park halinde duran 3 araca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada yaralanan sürücü Cüneyt Tura, Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan polisten kaçan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
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