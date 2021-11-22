Dün akşam saatlerinde Denizköşkler Mahallesi Üner Sokak'taki beş katlı bir binanın çatı katında iddiaya göre alkollü olduğu öne sürülen H.A, doğuştan engelli oğlunun halıyı kirletmesi üzerine eşi M.B.A. ile tartıştı.

Eşini darp eden ve cinnet getirdiği belirtilen H.A, kapıyı kilitledikten sonra evi ateşe verdi. Kadının feryatları ardından evden dumanların yükseldiği görüldü.

[Fotoğraf: DHA]

Büyük korku yaşayan M.B.A., engelli oğlunu alıp, çatı katındaki balkondan yan komşularına sığınarak yardım istedi. H.A, elinde tabanca ile rastgele ateş açarken, apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Akay, içeri girdikten sonra bir kez daha silah sesi duyuldu.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri evlerini boşaltırken itfaiye görevlileri de alevlere müdahale etti.

[Fotoğraf: DHA]

Kısa süre sonra yangın söndürülürken içeri giren polis ve itfaiye ekipleri H.A'nın başından silahla vurulmuş halde buldu. İntihar ettiği belirtilen Akay'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.