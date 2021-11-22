Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 01:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da kavga eden iki kardeş birbirini yaraladı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Çine ilçesinde iki kardeş arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kardeş birbirini yaraladı.
Aralarında daha önceden husumet olan S.İ. ve G.İ. adlı kardeşler, Hamitabat Mahallesi'nde tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.İ. bıçakla S.İ'yi bacağından yaraladı, G.İ. de başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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