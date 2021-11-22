Dün akşam saatlerinde, Manavgat'tan Alanya istikametine gitmekte olan O.G. idaresindeki ticari araç, aynı yönde bisikletleriyle yan yana giden iki kişiye çarpıp metrelerce sürükledi.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari araç yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bisikletleri kullanan ve üzerlerinden kimlik çıkmayan iki kişinin kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

[Fotoğraf: İHA]

Yakalanan araç sürücüsü gözaltına alındı

Kazaya karışan aracın sürücüsünün ise olay yerinden aracı bırakıp kaçtığı belirlendi. Kazanın ardından bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, araç sürücüsünü deniz kenarında buldu.

Sürücünün korktuğu için olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi. İsmi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.

