Antalya'da ticari araç iki bisiklete çarptı: 2 ölü
Antalya'da ticari araç önünde giden iki bisiklet sürücüsüne çarptı. Kazada iki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonrası bariyerlere çarpıp hurdaya dönen ticari araç sürücüsü aracı bırakıp olay yerinden kaçtı. Sürücü çok geçmeden yakalandı.
Dün akşam saatlerinde, Manavgat'tan Alanya istikametine gitmekte olan O.G. idaresindeki ticari araç, aynı yönde bisikletleriyle yan yana giden iki kişiye çarpıp metrelerce sürükledi.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari araç yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bisikletleri kullanan ve üzerlerinden kimlik çıkmayan iki kişinin kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yakalanan araç sürücüsü gözaltına alındı
Kazaya karışan aracın sürücüsünün ise olay yerinden aracı bırakıp kaçtığı belirlendi. Kazanın ardından bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, araç sürücüsünü deniz kenarında buldu.
Sürücünün korktuğu için olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi. İsmi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.