Adana'da ailesiyle birlikte yaşayan evli ve 2 çocuk babası Nurettin Çalık, 3 yıl önce çalışmak için Libya'ya gitti.

2 yıl önce gözaltına alındı

Nurettin Çalık, yaklaşık 2 yıl önce arkadaşlarıyla birlikte bilinmeyen bir nedenle gözaltına alındı. Çalık tutuklanırken, arkadaşları serbest bırakıldı. O günden sonra Çalık'ın ailesi bir daha kendisinden haber alamadı.

7 kişi kurtarıldı

Çalık'ın ailesinin 2 yıldır beklediği müjdeli haber bu sabah geldi. Nurettin Çalık'ın da aralarında olduğu 7 kişi, alıkonuldukları Libya'dan MİT ve Katar İstihbaratı'nın çalışmasıyla kurtarılarak Türkiye'ye getirildi.

Duygusal anlar yaşandı

Ankara'daki işlemlerinin ardından memleketi Adana'ya gelen Çalık'ı ailesi karşıladı. Çalık ve ailesinin buluştuğu sırada duygusal anlar yaşandı.

"İnsanın vatanı gibisi yok"

İki yılın ardından ailesine kavuşmasıyla birlikte yeniden doğduğunu söyleyen Çalık, "Çok mutluyum, çok sevinçliyim. İnsanın vatanı gibisi yok. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Bizimle telefonda görüştü, çok mutlu olduk. MİT Başkanımız Hakan Fidan'a çok teşekkür ediyorum. Türk devleti her zaman büyüktür" dedi.