Dün akşam saatlerinde, İncivez Mahallesi Kampüs Kent'te, üniversite öğrencilerinin yaşadığı binanın 8'inci katında arkadaşlarıyla yemek yapan Büşra U., bir anda çıkan alev nedeniyle panik yaşadı.

Mutfak tüllerinin de alev nedeniyle tutuşması sonrası, öğrenciler 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi.

[Fotoğraf: DHA]

Kısa sürede verilen adrese giden ekipler yangına müdahalede bulundu. Olay yerine yakın noktada bulunan bekçiler de öğrencileri evden çıkarttı.

Yangın söndürüldü, öğrenciler tekrar binaya alındı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri de evde bulunanların sağlık durumlarını kontrol etti. Büşra U., kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

Binayı boşaltan öğrenciler, bir süre dışarıda ekiplerin çalışmasını tamamlamasını bekledi. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdükten sonra öğrencilerin binaya girişine izin verildi.