Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 01:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Gaziemir ilçesinde motosikletle otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Menderes Caddesi'nde S.E. yönetimindeki otomobille, karşı yönden gelen Gürkan Esmer'in kullandığı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmasının etkisiyle Esmer, savrularak yol kenarına düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı
Yapılan kontrollerde Esmer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Esmer'in cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından otomobil sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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