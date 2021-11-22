Kızılcahamam ilçesi Akçay Mahallesi Şehit Mehmet Erdem Caddesi üzerinde bulunan bir köftecinin ızgara bacasından henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple alevler yükselmeye başladı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye erleri bacadaki alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

[Fotoğraf: İHA]

3 katlı binanın çatısında yangın

Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir evin çatı katında da yangın çıktı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri çatı katında çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Her iki olayda da can kaybı veya yaralanan olmadı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.