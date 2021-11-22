Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 05:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ev sahibi ile tartışan kiracı evi yaktı: Kullanılamaz hale geldi
[Fotoğraf: AA]
Adana’da ev sahibiyle tartışan bir kiracı evi yaktı. Evi kullanılamaz hale getiren kiracı kayıplara karıştı.
Merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde, 3 katlı evin ikinci katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ikinci katta çıkan yangını üst kata sıçramadan söndürdü.
[Fotoğraf: AA]
Kullanılamaz hale gelen katta inceleme yapan ekipler, yangının kiracı E.K’nin kira nedeniyle ev sahibi ile tartıştıktan sonra kundaklaması sonucu çıktığını belirledi.
Polis olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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