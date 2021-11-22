Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 06:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
PCR testi sonucunu beklemedi, 3 bin 69 lira ceza yedi
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'dan Balıkesir'e iş görüşmesi için giden bir yolcu, otobüste yolculuk ettiği esnada PCR testinin pozitif olduğunu öğrendi. Test sonucunu beklemeden otobüse binen yolcuya karantina ihlalinden 3 bin 69 lira para cezası kesildi.
Samsun'da PCR testi veren Mustafa Can Kavas, sonucunu beklemeden Balıkesir'e iş görüşmesine gitmek için otobüse bindi.
Kavas, yolculuk ettiği esnada test sonucunun pozitif olduğunu öğrendi.
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ise durumu Kırıkkale İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.
[Fotoğraf: İHA]
3 bin 69 lira ceza kesildi
Koronavirüs hastası Kavas, Kırıkkale 15 Temmuz Şehitler Terminali'nde indirildi. Filyasyon ekiplerince de karantina ihlalinden dolayı 3 bin 69 lira idari para cezası uygulandı.
Ekipler, yapılan işlemlerin ardından Kavas'ı karantina oteline yerleştirdi. Kavas, 14 günlük karantina süresince günlüğü 100 liradan toplamda 1400 lira otele ödeme yapacak.
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