Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si öğrenci 3 kişi yaralandı.
Nazım Elhazar yönetimindeki öğrenci servisi ile Sedat Ağırbaş'ın kullandığı otomobil, Bingöl'ün Genç Caddesi Tugay Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada servisteki 2 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Ağırbaş ekiplerin yardımıyla sıkıştığı otomobilden çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Mavi bereli şehit kızı artık komando
Yükleniyor lütfen bekleyiniz