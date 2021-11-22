Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
PCR testi pozitif çıkan yolcuya 3 bin 469 lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Samsun'dan Balıkesir'e yolculuk yapmak için PCR testi veren M.C.K., sonucu beklemeden otobüse bindi. Otobüsteyken test sonucu pozitif çıkınca 3 bin 469 lira ceza uygulandı.
Samsun'da PCR testi verdikten sonra sonucunu beklemeden Balıkesir'e gitmek için bir yolcu otobüsüne binen M.C.K., otobüs seyir halindeyken test sonucu pozitif çıktı.
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, durumu Kırıkkale İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirdi.
Kırıkkale otogarında denetim ekiplerince otobüsten indirilen M.C.K'nin yapılan HES kodu sorgulamasında PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.
Karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 469 lira ceza yazılan M.C.K., karantinaya evinde devam etmesi için özel araçlarıyla Samsun'dan gelen yakınlarına teslim edildi.
Etiketler: Kırıkkale Koronavirüs PCR Testi Samsun HES Kodu
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