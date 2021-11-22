Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 10:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Van'da 13 göçmen kaçakçısı tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Van'da polisin göçmen kaçakçılarına düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden adliyeye sevk edilen 13’ü tutuklandı.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hukuk Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik 15- 21 Kasım tarihleri arasında 5 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 6'sı yabancı uyruklu, 15 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 kişinin ise emniyetteki sorguları sürüyor.
Ayrıca, kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanılan araç ve kaldıkları ev ve otel sahipleriyle organizatörlere toplam 239 bin 256 TL idari ceza uygulandı.
Etiketler: Van Düzensiz Göçmenler
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