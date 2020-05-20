Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile zamanla batı bölgelerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın kuzeybatı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarına, kuzey ve iç bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.