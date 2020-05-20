Sultangazi'den Arnavutköy'e gitmekte olan bir hafriyat kamyonunun damperi, Malkoçoğlu Mahallesi İSKİ binası önünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı açıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Sürücüsünün damperin açıldığını fark etmediği kamyon, yol üzerinde bulunan 6 metre yükseklikteki hız denetleme tabelesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yerinden sökülürken tabela yana yattı. Kamyonun dorsesi yerinden çıkarken kamyon ise güçlükle durabildi.