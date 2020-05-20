Haber Giriş: Kaynak: DHA
Damperi açılan kamyon tabela direğini yerinden söktü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde boş yolda damperi açılan bir hafriyat kamyonu, çarptığı hız denetleme tabelasının direği yerinden söktü.
Sultangazi'den Arnavutköy'e gitmekte olan bir hafriyat kamyonunun damperi, Malkoçoğlu Mahallesi İSKİ binası önünde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı açıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Sürücüsünün damperin açıldığını fark etmediği kamyon, yol üzerinde bulunan 6 metre yükseklikteki hız denetleme tabelesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yerinden sökülürken tabela yana yattı. Kamyonun dorsesi yerinden çıkarken kamyon ise güçlükle durabildi.
Etiketler: İstanbulSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:05
Sıradaki Haber
Emeklilerin maaş ödemesi sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz