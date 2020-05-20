İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

[Fotoğraf: DHA]

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle çalışanların mesaileri başladı.

Trafik yoğunluğu yüzde 24 olarak ölçüldü

Kısıtlama nedeniyle boş kalan yollarda kısıtlamanın kalkmasının ardından araç yoğunluğu olduğu görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

[Fotoğraf: DHA]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'nda trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 24 olarak ölçüldü. Ekiplerin yoğunluğu azaltma çalışmaları devam ediyor.