Kısıtlamanın ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle çalışanların mesaileri başladı.
Trafik yoğunluğu yüzde 24 olarak ölçüldü
Kısıtlama nedeniyle boş kalan yollarda kısıtlamanın kalkmasının ardından araç yoğunluğu olduğu görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'nda trafik yoğunluğu saat 08.30 itibariyle yüzde 24 olarak ölçüldü. Ekiplerin yoğunluğu azaltma çalışmaları devam ediyor.