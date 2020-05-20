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Galata Kulesi'nde görsel şölen
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Galata Kulesi'ne Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları yansıtıldı.
İstanbul’un simgeleri arasında yer alan Galata Kulesi'nin güzelliğine, Türk Bayrağı ve Atatürk’ün fotoğrafları da eklendi.
19 Mayıs kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte Türk bayrağı ve Atatürk'ün bazı fotoğrafları belli aralıklarla Galata Kulesi'nin yüzeyinde gösterildi.
Galata Kulesi, aktarılan fotoğraflarla güzel görüntüler oluşturdu.
Etiketler: galata kulesiSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:36
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