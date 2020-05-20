Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa'nın da farklı yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, Vatan Caddesi üzerinde bir araca 'dur' ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücü H.G., kullandığı otomobille kaçmaya başladı. Millet Mahallesi'nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheliler, bir süre sonra yakalanacaklarını anlayınca Varto Sokak üzerinde aracı bırakıp koşarak uzaklaştı.

[Fotoğraf: DHA]

Polisler, hırsızlık olayından 5 dakika sonra şüphelilerden H.G. ve S.A. ’yı inşaatta çimento çuvallarının arasında, Y.A.’yı ise sokak üzerinde bulunan bir apartmanda saklanırken yakaladı. 3 kişiye, trafiği tehlikeye düşürmek, dur ihtarına uymamak gibi çeşitli suçlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına uymadıkları gerekçesiyle toplam 15 bin 450 lira ceza kesildi.

Şüphelilerin çaldığı araç, sahibine teslim edilirken, H.G., S.A. ve Y.A’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.