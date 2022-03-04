Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 22:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
AEDAŞ: Genel müdür ve Isparta il müdürü görevinden alındı
[Fotoğraf: AA]
Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nde (AEDAŞ), genel müdür, sistem işletme direktörü ve Isparta il müdürü görevden alındı.
AEDAŞ'tan yapılan açıklamada, kentte 620 saha personeli, 253 araç ve iş makinesi, 52 jeneratör ile bölgenin her noktasının enerjilendirilmesi için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Şirketin genel müdürü, sistem işletme direktörü ve Isparta il müdürünün bugün itibarıyla görevden alındığı açıklandı.
Akdeniz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ayrıca, bilgilendirme metni paylaşarak Isparta'da benzer bir sürecin bir daha yaşanmaması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini aktardı.
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