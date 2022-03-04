Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 21:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cenazeye giderken kaza yaptılar: 6 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bir otomobil devrildi. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Araçtakilerin cenazeye katılmak için Tokat'tan Yozgat'a gittikleri öğrenildi.
Harun Bilgen yönetimindeki otomobil, ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Akif Müfit Belgin, Nurullah Aydın, Aleyna Biler, Seher Elalir ve Rabia Bilgen yaralandı.
Yaralılar Sulusaray İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araçtakilerin Tokat'tan Yozgat'ın Kadışehri ilçesindeki cenazeye katılmak için gittikleri öğrenildi.
Etiketler: Tokat Trafik Kazası
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