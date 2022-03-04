Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 20:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te uyuşturucu operasyonlarında 10 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi de tutuklandı.
Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yürüten Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Mart'ta il merkezi ve Tatvan'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 38 tabanca fişeği, 58 piyade tüfeği fişeği, çok sayıda uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 kişi aranıyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Bitlis
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