Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 19:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da termik santralden kablo çalan 8 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bir termik santralden bakır kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 8'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sugözü Mahallesi'ndeki bir termik santralden bakır kablo çalındığı ihbarını aldı.
Ekipler, 860 bin lira değerindeki kabloların çalınmasıyla ilgili geniş kapsamlı araştırma başlattı.
10 şüphelinin örgütlü olarak hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, adresleri belirlenen zanlıları operasyonla yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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