Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da yoğun kardan kapanan 183 yol ulaşıma açıldı
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kapanan 183 köy yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kent merkezi ve ilçelerde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, iş makineleri yardımıyla yolları yeniden ulaşıma açtı.
[Fotoğraf: AA]
Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 47 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Etiketler: Ardahan Kar Yağışı
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