Kent merkezi ve ilçelerde gün boyu etkili olan kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, iş makineleri yardımıyla yolları yeniden ulaşıma açtı.

[Fotoğraf: AA]

Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 47 araç, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.