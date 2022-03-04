Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 21:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul'da 8. Yeditepe Huzur asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulamada çok sayıda sürücünün belgeleri kontrol edildi.
Kent genelindeki uygulama kapsamında birçok noktada polis ekiplerince denetimler yapıldı.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz-Liman şubeleri ile Özel Harekat ekipleri katıldı.
Taksim Meydanı'ndaki denetimde araçlarda arama yapıldı, sürücü ve araçlara ait belgeler incelendi.
Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.
Etiketler: İstanbul
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