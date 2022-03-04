Haber Giriş: 4 Mart 2022 Cuma 11:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili, "Vatandaşlarımızın mağdur edilmesine asla izin veremeyiz. Soruşturma sonuca göre şirkete gereken tüm yaptırımları uygulayacağız." dedi.
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