İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esasların, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda belirlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığınca, maske kullanımı, HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut tedbir ve kuralların yeniden düzenlenmesinin istendiği kaydedildi.

Bu kapsamda, maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 3 Mart itibarıyla sonlandırıldı.

Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacak.

Öte yandan, yeni bir karar alınıncaya kadar okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler arasında sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, servis, tren, metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu uygulaması devam edecek.

HES kodu uygulaması sona erdi

Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlarını kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması uygulaması sona erdirildi.

Hastalık belirtisi olmayanlardan PCR istenmeyecek

Aşısız veya aşı sürecini tamamlayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı uygulamasına da son verilecek. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden de PCR testi istenmeyecek.

Türkiye'ye girişte yapılacak uygulamalar

Sınır kapılarından Türkiye’ye girişte uygulanacak usul ve esaslar da düzenlendi.

Buna göre, hava yolu ile sınır kapılarından Türkiye’ye girişlerde, Dünya Sağlık Örgütü veya Türkiye’de acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28'inci gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbiri uygulanmayacak.

Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılarından ülkeye giriş yapacak kişilerden herhangi bir belge talep edilmeyecek. 12 yaş altındaki çocuklar ülkeye girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalardan muaf tutulacak.

Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel SARS­CoV­2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak.