İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetlerini içeren "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Çataklı, şubat ayında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı bünyesinde Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü'nü kurduklarını söyledi.

2022 Şubat ayında terör örgütü PKK'ya yönelik, Sonbahar-Kış ve Eren-Kış operasyonları kapsamında, kırsal alanda 10'u büyük, 32'si orta çaplı olmak üzere toplam 7 bin 166 kırsal operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Çataklı, tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik 1280 operasyon yapıldığını kaydetti.

Operasyonlarda 78'i sağ, 8'i teslim olmak üzere toplam 86 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade eden Çataklı, etkisiz hale getirilen teröristlerden 57'sinin PKK/KCK, 28'inin DEAŞ, birinin sol terör örgütü mensubu olduğunu söyledi.

Çataklı, şubat ayı içerisinde terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 2 bin 361 şüphelinin de gözaltına alındığını aktardı.

Operasyonlarda ayrıca, 103 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirilirken, 24'ü ağır ve uzun namlulu 60 silah, 16 mayın/EYP, 6 el bombası, 58 kilogram patlayıcı madde ve 5 bin 86 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

Ayrıca, şubat ayında toplam 5 terör eylemi engellendi.

Uyuşturucu operasyonlarında 21 bin 283 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucuyla mücadelede 16 bin 441 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Çataklı, 21 bin 283 kişinin gözaltına alındığını, 1482 kişinin de tutuklandığını söyledi.

Çataklı, operasyonlarda, 1793 kilogram esrar, 330 kilogram skunk, 1116 kilogram eroin, 8 kilogram kokain, 121 kilogram sentetik kannabinoid, 258 kilogram metamfetamin, 32 bin 508 adet ecstasy, 200 bin 106 adet captagon, 1 milyon 783 bin 275 adet sentetik ecza ve 1840 kök kenevir ele geçirildi.