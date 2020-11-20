İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Şehit Uzman Jandarma V. Kademeli Çavuş M. Kürşat Yılmaz 90-91" Operasyonu kapsamında Çelikhan ilçesi kırsallarında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.

Ekipler, terör örgütü PKK mensuplarının, 3 odalı mağara ve toprağa gömülü vaziyette gizlediği 1 RPG-7 roketatar, 3 roketatar mühimmatı, 5 sevk fişeği, 2 jelikan bidon, 30 örgütsel doküman, 1 hücum yeleği, 4 ayakkabı, 1 piknik tüpü ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.

[Fotoğraf: AA]

Roketatarın, 2016'da Adıyaman Boğaz köy Girik Köprüsü mevkiinde 1 askerin şehit edilmesinde kullanıldığı belirlendi.