Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da toprağa gömülü mühimmat bulundu
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanılan toprağa gömülmüş mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Roketatarın bir askerin şehit edilmesinde kullanıldığı belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Şehit Uzman Jandarma V. Kademeli Çavuş M. Kürşat Yılmaz 90-91" Operasyonu kapsamında Çelikhan ilçesi kırsallarında arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi.
Ekipler, terör örgütü PKK mensuplarının, 3 odalı mağara ve toprağa gömülü vaziyette gizlediği 1 RPG-7 roketatar, 3 roketatar mühimmatı, 5 sevk fişeği, 2 jelikan bidon, 30 örgütsel doküman, 1 hücum yeleği, 4 ayakkabı, 1 piknik tüpü ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi.
[Fotoğraf: AA]
Roketatarın, 2016'da Adıyaman Boğaz köy Girik Köprüsü mevkiinde 1 askerin şehit edilmesinde kullanıldığı belirlendi.
Etiketler: Terör Örgütü
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