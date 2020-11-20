Dumlupınar Mahallesi Atıf Sokak'taki binanın en üstteki dördüncü katında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binanın üst katında mahsur kalan üç çocuk ve bir yaşlı kadının da aralarında bulunduğu 6 kişiyi, merdivenle tahliye etti.

Dumandan etkilendiği belirlenen bu kişilere, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.