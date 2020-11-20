Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 11:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da mevsimin ilk karı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da mevsimin ilk karı şehrin yüksek kesimlerine yağdı.
Başkentte İncek semtinde sabah saatlerinde kısa süreli kar yağışı meydana geldi.
Evlerin çatıları ile ağaçların ve bitkilerin üzerinde ince bir kar tabakası oluştu.
Meteoroloji verilerine göre Ankara'da gün boyu çok bulutlu hava hakim olacak.
Akşam saatlerinde sıcaklık sıfırın altına düşecek.
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