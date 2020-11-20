Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 140 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 140 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda farklı mahallelerdeki 140 evde karantina uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
Malatya'da 181 parça tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz