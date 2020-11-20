Kent merkezinde bazı kişilerin Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda farklı mahallelerdeki 140 evde karantina uygulanmaya başlandı.