Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 10:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Annesi ve kardeşini öldüren vali yardımcısına ağırlaştırılmış müebbet talebi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da, kardeşi ile annesini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Hatay Vali Yardımcısı Tolga P. hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde, 11 Ağustos'ta avukat kardeşi 41 yaşındaki Altuğ P. ile annesi 66 yaşındaki Afiyet İkbal P'yi tabancayla öldürdüğü için tutuklanan Hatay Vali Yardımcısı Tolga P. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Tolga P. için "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, otopsi tutanakları ile öldürülen avukat Altuğ P'nin babası Şeref P. hakkında açtığı vasilik davası dosyasındaki belgelere yer verildi.
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