Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da silahlı saldırı: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Adana'da farklı tarihlerde 3 kişinin tabanca ve tüfekle yaralanması olaylarına karışan 3 kişi tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde A.T'nin pompalı tüfek, S.P. ve C.Y'nin tabancayla yaralanmasıyla ilgili firari zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Ekip, A.T'nin yaralanmasıyla ilgili şüpheli D.K'yi operasyonla yakaladı.
S.P'nin yaralanmasıyla ilgili de H.A'yı yakalayan ekipler, C.Y'nin yaralandığı olayın zanlısı M.H.Y'yi de gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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