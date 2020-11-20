İstanbul'da güvenlik güçleri 3 Kasım'da şüpheli bir aracı durdurdu.

Yapılan aramalarda Miktat Y. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanıldığı belirlendi. Bunu üzerinde şahsın gerçek kimliğinin Hüseyin Y. olduğu ortaya çıktı.

Yapılan araştırmalar neticesinde yakalanan şüphelinin FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü olduğu belirlendi.

Şüphelinin 2016 yılında Afyon'da yürütülen soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi.