Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 10:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Firari eski emniyet müdürü yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen firari eski emniyet müdürü İstanbul'da yakalandı.
İstanbul'da güvenlik güçleri 3 Kasım'da şüpheli bir aracı durdurdu.
Yapılan aramalarda Miktat Y. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanıldığı belirlendi. Bunu üzerinde şahsın gerçek kimliğinin Hüseyin Y. olduğu ortaya çıktı.
Yapılan araştırmalar neticesinde yakalanan şüphelinin FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü olduğu belirlendi.
Şüphelinin 2016 yılında Afyon'da yürütülen soruşturma kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi.
Etiketler: FETÖ
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