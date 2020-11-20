Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 ilde karla karışık yağmur bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da karla karışık yağmur bekleniyor.
Sabah saatlerinde Erzincan ve Erzurum, öğlen saatlerinden itibaren ise Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde aralıklarla karla karışık yağmur öngörülüyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman kuvvetli esecek.
Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars'ta ise 2, Ağrı ve Ardahan'da 0, Erzincan ve Tunceli'de 1, Iğdır'da 2 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 10, Erzincan ve Tunceli'de 9, Ağrı'da 7, Erzurum'da 5, Kars'ta 4, Ardahan'da ise 3 derece olması bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu
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