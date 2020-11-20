İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım 1 Cudi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin Operasyonu kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.