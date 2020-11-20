Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 09:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım 1 Cudi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin Operasyonu kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon gerçekleştirildi.
Hava Kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
Etiketler: Terör Örgütü
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