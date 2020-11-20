Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 181 parça tarihi eser ele geçirildi: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da Bronz Çağı, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 181 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü istihbarat çalışması neticesinde Battalgazi ilçesi Hasırcı Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığıyla uğraştığı belirlenen şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonda, Bronz Çağı, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 181 parça sikke, yüzük ve tarihi eser ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: Tarihi Eser
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